LPI-G: Diesel entwendet

Altenburg (ots) - Windischleuba: Am 07.06.2022 um 07:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Kia die Straße von Eschefeld in Richtung Windischleuba. In einer Linkskurve fuhr der 42-jährärige aus bisher ungeklärten Umständen gerade aus, beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrsschild und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Pkw Kia entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand. ...

