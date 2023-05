Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision unter Radfahrern: Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

Zu einer Kollision unter Radfahrern ist es am Montagnachmittag auf der Ringstraße gekommen. Dabei erlitt ein 44-Jähriger leichte Verletzungen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge waren der Mindener und seine Ehefrau gegen 16.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Ringstraße in Richtung Birne unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Rodenbecker Straße wollten beide mit ihrem Zweirad an einem Mann vorbeifahren, der auf seinem Fahrrad sitzend am Zaun des dortigen Penny Marktes lehnte. Gerade in dem Moment, als sie die Engstelle passierten, wollte der Unbekannte offensichtlich seine Fahrt fortsetzen und blockierte mit seinem Fahrrad den Radweg. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, so dass der 44-Jährige zu Sturz kam und sich dabei Verletzungen zuzog. Auch sein Fahrrad wurde durch den Aufprall beschädigt. Ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, entfernte sich der Mann fahrenderweise über den Parkplatz des Penny Marktes stadtauswärts in die Rodenbecker Straße.

Die gesuchte Person konnte vom Geschädigten und einer Zeugin wie folgt beschrieben werden. Gekleidet war der circa 70 bis 80 Jahre alte Mann mit einer auffälligen orangefarbenen Warnweste und einer kurzen hellen Stoffhose. Er habe eine Brille getragen und bei dem Unfall ein dunkles Damenrad mit violetten Farbelementen verwendet, so die Ausführungen.

Zeugen, die den Nutzer des beschriebenen Rades kennen, mögen sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 melden. Auch der Radfahrer selber wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

