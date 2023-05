Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW fuhr über Kanaldeckel - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Malliß (ots)

Auf der B 191 zwischen Malliß und Heiddorf ist ein PKW am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr über einen Kanaldeckel gefahren. Dabei wurde die Fahrzeugunterseite erheblich beschädigt. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der betreffende PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Unter anderem waren Betriebsstoffe aus dem Auto ausgelaufen, die durch die Feuerwehr beseitigt wurden. Aus diesem Grund kam es zeitweilig zur einer halbseitigen Sperrung an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass der Kanaldeckel zwischen den beiden Orten auf freier Strecke absichtlich auf die Fahrbahn gelegt wurde. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) erstattete Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

