Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW landet auf Spielplatz

Goldberg (ots)

Bei einem Einparkmanöver am Montagnachmittag in Goldberg überfuhr ein Rentner mit seinem PKW zunächst eine Bordsteinkante sowie den angrenzenden Gehweg und durchbrach anschließend den Zaun eines Spielplatzes. In weiterer Folge kam das Auto nach einigen weiteren Metern an dem Gerüst einer Schaukel auf dem Spielplatz zum Stehen. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder auf dem Gelände, sodass niemand verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 88-jährige Rentner auf Grund von gesundheitlichen Einschränkungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen seiner auffälligen Fahrweise polizeilich in Erscheinung getreten war, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Darüber hinaus ist die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert worden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell