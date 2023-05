POL-LWL: Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen räuberischen Diebstahls

Eldena/ Dömitz (ots) - Bei einem Einbruch in die Apotheke in Eldena haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag Wechselgeld aus einer Ladenkasse gestohlen. Dabei fiel den Einbrechern eine verhältnismäßig geringe Bargeldmenge in die Hände. Die Täter gelangten zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude und durchsuchten dort einzelne ...

mehr