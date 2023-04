Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine unbekannte Person die Verglasung einer Hauseingangstür in der Rohrbachstraße 9 von Gotha beschädigt. Der Mann, welcher in einer Fremdsprache fluchte, konnte unerkannt seiner Wege ziehen. Es entstand ein Sachschaden von 300 EUR. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat beitragen können. Az. 90569/23 (ri)

