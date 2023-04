Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spiegelglas eines roten VW Transporters beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (12. April 2023) kam es zwischen 11:50 Uhr und 16:00 Uhr an der Adresse "Am Nierspark" in Geldern zu einer Unfallflucht. Eine oder ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Burgstraße abgestellten roten VW Transporter, am Außenspiegel. Bei dem Spiegel war das Glas gesprungen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht nach Zeugen und bittet darum sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell