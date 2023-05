Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei entdeckt verletzten Mann neben verunglücktem Kleinkraftrad

Wittenburg (ots)

Neben einem verunglückten Kleinkraftrad hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen an einem Feldweg zwischen Lehsen und Ziggelmark einen verletzten Mann entdeckt. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Verletzten um den Unfallfahrer handelt. Allerdings stritt dieser vor Ort zunächst ab, gefahren zu sein. Dem Spurenaufkommen zufolge war das Krad in der Dunkelheit aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt der mutmaßliche Unfallfahrer leichte Verletzungen, unter anderem am rechten Arm. Der 38-Jährige, der nichts mit dem Unfall zu tun haben will, rief selbst die Rettungskräfte. Bei ihm hat die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin veranlasst. Gegen den 38-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt.

