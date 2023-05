POL-LWL: Jungbäume im Ludwigsluster Schlosspark abgesägt - Polizei bittet um Hinweise

Boizenburg (ots) - Auf dem Bahnhofsgelände in Boizenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn durch Silvesterböller schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der verursachte Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. An die im Inneren des Automaten befindliche Geldkassette gelangten die Täter nicht. Der Vorfall wurde am Donnerstagvormittag bemerkt und der ...

