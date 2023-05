Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW durch Brand komplett zerstört - Eigentümer erlitten Schock

Alt Zachun (ots)

In Alt Zachun ist am Mittwochabend ein PKW wahrscheinlich auf Grund eines technischen Defekts auf dem Hinterhof eines Einfamilienhauses in Brand geraten und durch das Feuer komplett zerstört worden. Der Vorfall, bei dem zwei Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses einen Schock erlitten und anschließen in ein Krankenhaus gebracht wurden, ereignete sich kurz vor 20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner des Dorfes den brennenden PKW bemerkt und daraufhin umgehend die Polizei und die Bewohner des Grundstückes informiert. Durch die rechtzeitige Information konnten die Bewohner ein Übergreifen der Flammen auf einen zweiten PKW verhindern und diesen rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich fahren. Allerdings wurde dieser PKW als auch ein angrenzender Schuppen durch die Flammen leicht beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge wird der Gesamtschaden mit ca. 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell