POL-LWL: PKW prallte gegen Grundstückszaun - Fahrer flüchtetet mit Unfallwagen

Boizenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Gülze wurden ein Motorradfahrer schwer und zwei PKW-Insassen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der B 195 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und daraufhin in den Gegenverkehr geraten sein. Anschließend kollidierte das ...

