Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Sachbeschädigungen. Gegen 14:00 Uhr meldete eine Zeugin eine Sachbeschädigung eines gläsernen Schaukastens am Theodor-Heuss-Ring. Sie hörte zunächst einen lauten Knall und schaute daraufhin aus dem Fenster. Feststellen konnte sie nur noch eine eingeschlagene Scheibe des Kastens, allerdings keine möglichen Täter. Mehrere Kinder besprühten am Abend, gegen 18:25 Uhr, einen Parkscheinautomaten auf dem Gelände eines Möbelmarktes am Karnacksweg mit grüner Farbe. Sie rannten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung davon. Gegen 19:20 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie fünf Jugendliche in ein Mehrfamilienhaus im Nordengraben liefen und dort im Hausflur eine Vase zerstörten und einen Feuerlöscher entleerten. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell