Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.11.2022

Peine (ots)

Diebstahl

Am 05.11.2022 zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Schäferstraße in Peine zum Diebstahl einer Geldbörse. Der oder die Täter entwendete diese aus einer Handtasche, die am Einkaufswagen gehangen hatte. Es entstand Schaden in Höhe von 195 Euro. Am 05.11.2022 zwischen 08:00 und 08:15 Uhr kam es in einem Einkaufszentrum in der Büssingstraße in Wendeburg zu einem Diebstahl einer Geldbörse, die zuvor im Einkaufswagen gelegen hatte. Es entstand Schaden in Höhe von 170 Euro. Am 05.11.2022 zwischen 08:00 und 10:00 Uhr kam es in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine in einem Einkaufszentrum zum Diebstahl einer Geldbörse, die in einer Handtasche im Einkaufswagen gelegen hatte. Die Schadenshöhe ist hier unbekannt. Am 05.11.2022 um 09:05 Uhr kam es in Wendeburg, Hoher Hof, in einem Supermarkt zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jackentasche. Es entstand Sachschaden in Höhe von 120 Euro. Sachbeschädigung In der Zeit vom 04.11.2022, 18 Uhr bis 05.11.2022, 10 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Scheibe eines Fahrradunterstandes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Am 05.11.2022 um 05:45 Uhr wurde auf dem Schwarzen Weg in Peineein 50jähriger mit seinem Skoda Octavia kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluß stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 %Promille. Außerdem stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 03.11.2022, 18 Uhr bis zum 05.11.2022, 10 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Kuga und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell