Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 06. November 2022

Wolfenbüttel (ots)

Groß Stöckheim: Pkw in Brand gesetzt

Samstag, 05.11.2022, 21:15 Uhr - 21:30 Uhr

Zu einer erneuten Brandstiftung kam es am Samstagabend in der Alten Dorfstraße im Wolfenbütteler Ortsteil Groß Stöckheim. Ein auf einem Parkplatz abgestellter Kia Ceed wurde dabei vorsätzlich in Brand gesetzt und wurde völlig zerstört. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw Seat Arona und ein Zaun wurden ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auffälligen Beobachtungen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Weddel: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Samstag, 05.11.2022, 12:05 Uhr

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmittag in der Schapener Straße in Weddel. Hinter der dortigen Unterführung beabsichtigte ein 40-jährigwer Fahrradfahrer nach links abzubiegen. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 69-jährige Fahrerin eines Skoda Rapid zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell