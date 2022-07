POL-HB: Nr.: 0458 --Schüsse auf Wohnhaus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Geschwister-Scholl-Straße Zeit: 22.07.2022, 12:25 Uhr Am Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn in der Vahr ein 10-jähriges Mädchen. Das Kind wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Gegen 12:25 Uhr fuhr der 53-Jährige die Straßenbahn in der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Innenstadt. Die ...

