Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann nimmt verlorene Geldbörse mit

Menden (ots)

Eine 58-Jährige war am Donnerstagnachmittag, gegen 13:40 Uhr, in einem Supermarkt an der Unteren Promenade einkaufen. Während des Einkaufs verlor sie offenbar ihre Geldbörse aus der Tasche. Nur wenige Sekunden später nahm sie ein Mann an sich, der als schlank und mit einer schwarzen Jacke sowie schwarzen Hose bekleidet beschrieben werden kann. Der Unbekannte verließ anschließend den Supermarkt auf direktem Weg. Er wurde bei der Tat gefilmt. Weitere Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell