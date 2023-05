Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer auf Kulturschiff richtet Sachschaden an

Boizenburg (ots)

Im Hafen von Boizenburg kam es am Mittwochabend auf dem Kulturschiff "Minna" zu einem Brand, wobei ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt, da sich zu diesem Zeitpunkt niemand an Bord des im Hafen liegenden Schiffes befand. Durch den Brand wurden Teile der Holzbeplankung sowie eine Plexiglasüberdachung beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand, der gegen 19:45 Uhr von einem vorbeikommenden Passanten bemerkt wurde. Die Kriminalpolizei hat anschließend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wahrscheinlich ist das Feuer von einem Mülleimer ausgegangen, der am Brandort festgestellt wurde. Es besteht der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell