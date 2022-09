POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Sulzbach (bei Rhaunen) (ots) - Am heutigen Dienstag wurde in der Zeit von 12.00-17.30 Uhr in der Ortsmitte Sulzbach eine Steinmauer beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr in Sulzbach die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rhaunen und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde eine Steinmauer beschädigt. An dieser konnten rote Lackspuren ...

