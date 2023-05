Polizei Hamburg

POL-HH: 230507-2. Sexualdelikt in Hamburg-Billstedt - Zeugenaufruf

Tatzeit: 07.05.2023 05.30 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Dringsheide

Hamburg (ots)

Heute Morgen hat ein bislang unbekannter Mann in Hamburg-Billstedt eine 15-Jährige in offenbar sexueller Absicht überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der Täter an der Haltestelle "Aschenputtelstraße" mit dem Mädchen aus einem Bus der Linie 27 (Fahrtrichtung Wellingsbüttel). Der Mann folgte der 15-Jährigen in die Straße Dringsheide, wo er sie unvermittelt angriff. Im Verlauf der sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung versetzte der Täter der Geschädigten auch mehrere Schläge, ließ aber schlussendlich - vermutlich aufgrund ihrer Gegenwehr und lauten Hilfeschreie - von ihr ab und flüchtete in Richtung Schiffbeker Weg. Die Geschädigte wurde aufgrund ihrer davongetragenen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

25 bis 35 Jahre alt

etwa 180 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

normale, sportliche Figur

kurze dunkle Haare

kurzer Vollbart

sprach gebrochen Deutsch

bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, olivgrüner Hose und dunklen Schuhen

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell