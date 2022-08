LPI-J: Am Bahnhof entblößt

Jena (ots) - Unachtsamkeit verursachte Sonntagmorgen ein Feuer im Rothirschweg in Jena. Hausbewohner führten am Samstag Terrassenarbeiten durch und verwendeten hierbei Leinöl. Die benutzten Lappen wurden anschließend ohne ausreichende Lüftung in ein Regal an der Hauswand gelegt und entzündeten sich in der weiteren Folge. Durch eine aufmerksame Nachbarin wurde das Feuer rechtzeitig entdeckt und die Feuerwehr informiert, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. ...

mehr