Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 15-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf einer Ortsverbindungsstraße bei Brenz ist ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Kradfahrer auf einer Straßenkreuzung ungebremst mit einem PKW zusammengestoßen sein. Der Jugendliche erlitt dadurch Frakturen am rechten Bein und an der Hand. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 25.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell