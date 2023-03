POL-PDPS: Unfallflucht in der Hauptstraße

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, zwischen 11:00 und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen vor dem Anwesen Bottenbacher Straße 40 geparkten Mitsubishi Space Star. Der Unfallflüchtige fuhr zu dicht an dem Pkw vorbei und riss dabei den Außenspiegel ab. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Am Donnerstag, zwischen 09:30 und 10:15 Uhr, war ein silberner Opel Astra Kombi in der Schloßstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr ...

