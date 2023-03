Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten

Am Donnerstag, zwischen 11:00 und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen vor dem Anwesen Bottenbacher Straße 40 geparkten Mitsubishi Space Star. Der Unfallflüchtige fuhr zu dicht an dem Pkw vorbei und riss dabei den Außenspiegel ab. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Am Donnerstag, zwischen 09:30 und 10:15 Uhr, war ein silberner Opel Astra Kombi in der Schloßstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Fahrerin einen frischen Schaden am linken hinteren Kotflügel fest, der wohl von einem unbekannten Autofahrer beim Rangieren verursacht worden sein muss. Die Schadens-höhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

