POL-PDPS: Nach Verkehrsgefährdungen und Flucht vor der Polizei wird ein Audi gesucht

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, gegen 03:40 Uhr, wurde ein Brand in der Tschifflick gemeldet. Zwei Holzgaragen standen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Haupthaus und den Wald verhindern. Am Haus wurde die Fassade beschädigt und zwei Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so das nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt ...

