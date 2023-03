Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Zwischen 12.00 Uhr des 27.02.23 und 13.00 Uhr des 28.02.23 kam es in Thaleischweiler-Fröschen in der Marienstraße sowie in der Bahnhofstraße zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen durch Graffiti an öffentlichen Gebäuden. Es wurde mit schwarzer Aufschrift die Wand bemalt. Offensichtlich besteht aufgrund der gleichen Tatbegehungsweise ein Tatzusammenhang. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von insgesamt um die 450 Euro. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

