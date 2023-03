POL-PDPS: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 Zweibrücken/Contwig - Erneute Serie von Unfallfluchten (6 Fälle)

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Zweibrücken Zweibrücken/Contwig - Erneute Serie von Unfallfluchten (6 Fälle)

Zweibrücken/Contwig (ots)

Zeit: 27.02.2023, 18:45 Uhr - 28.02.2023, 11:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 143. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die Hofenfelsstraße in Richtung Niederauerbach befuhr, beschädigte beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten weißen Opel-Vivaro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Opel. Auch der Verursacher dieses Unfalls flüchtete von der Unfallstelle.

Zeit: 28.02.2023, 11:15 Uhr - 28.02.2023, 11:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße 31. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen in einer Parkbox auf dem Parkplatz des Hilgardcenters (vor dem EDEKA-Markt) ordnungsgemäß abgestellten weißen VW-Tiguan und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Tiguan beträgt ca. 1.000 Euro.

Zeit: 28.02.2023, 11:30 Uhr - 13:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Christoph-Knorr-Straße 15. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der auf dem Parkplatz des Mehrparteienhauses in einer Parkbox links neben einem weißen Toyota Aygo eingeparkt hatte, beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken den Toyota und verursachte Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Trotzdem entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeit: 28.02.2023, 16:20 Uhr - 16:30 Uhr

Ort: 66497 Contwig (Kreis Südwestpfalz), Südstraße 15. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden auf der Fahrbahn einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Skoda Fabia und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden in Höhe von rund 500 Euro im Fronbereich des Skoda angerichtet hatte.

Zeit: 28.02.2023, 12:00 Uhr

Ort: Gemarkung 66497 Contwig (Kreis Südwestpfalz), Bundesautobahn 8. SV: Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der A 8 in Richtung Pirmasens unterwegs war, kam zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit der linken Fahrzeugseite die Mittelleitplanke. Der Unfall wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer an die Polizei gemeldet, die den Mann und seinen Pkw zu Hause antreffen konnte. Sein Wagen wies über die komplette linke Fahrzeugseite deutliche Kontaktspuren vom Vorbeischrammen an der Leitplanke auf (ca. 2.000 Euro Eigenschaden). Wie hoch der Schaden an der Schutzplanke ist, steht noch nicht fest. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Zeit: 28.02.2023, 14:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landestraße 480. SV: Der bislang unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Ford-Fiesta mit HOM-Kennzeichen (korrekt abgelesen), befuhr die L 480 vom Turbokreisel kommend auf der linken Fahrspur in Richtung Zweibrücken. Auf der rechten Fahrspur fuhr seitlich etwas nach hinten versetzt ein grauer Opel-Combo, der plötzlich stark abbremsen musste, weil der Ford-Fiesta auf die rechte Fahrspur wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwischen dem Ford-Fiesta und dem Opel-Combo kam es nicht zur Kollision, jedoch gelang es dem 61-jährigen Fahrer eines roten Ford-Transit nicht, seinen Transporter rechtzeitig hinter dem stark abbremsenden Opel-Combo zum Stilstand zu bringen. Durch den Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro an den beiden Fahrzeugen (je ca. 1.500 Euro pro Fahrzeug). Der Ford-Fiesta-Fahrer entfernte sich als Hauptverursacher des Schadensfalles unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte an der Halteradresse zunächst nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallfluchten. |pizw

