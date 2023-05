POL-KN: Korrekturmeldung:(Konstanz) Unfall beim Abbiegen- ein verletzter Rollerfahrer (17.05.2023)

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots) - Am Donnerstag, 13.04.2023, ist es kurz vor 24 Uhr auf der Dammstraße zu einem räuberischen Überfall auf einen Taxifahrer gekommen. Zwei Männer im Alter von 29 und 45 Jahren stiegen am Bahnhof Rottweil in das Taxi eines 49-Jährigen ein. In Aistaig schlug einer der ...

mehr