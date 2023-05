Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 22.05.2023 - Kriminalpolizei nimmt Taxiräuber fest (Oberndorf am Neckar-Aistaig/ Lkr. Rottweil)

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots)

Am Donnerstag, 13.04.2023, ist es kurz vor 24 Uhr auf der Dammstraße zu einem räuberischen Überfall auf einen Taxifahrer gekommen. Zwei Männer im Alter von 29 und 45 Jahren stiegen am Bahnhof Rottweil in das Taxi eines 49-Jährigen ein. In Aistaig schlug einer der mutmaßlichen Täter den Taxifahrer und hielt ihn fest. Anschließend forderten die Räuber ihr Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit mehreren hundert Euro und dem Mobiltelefon des Taxifahrers flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil haben nun zur Festnahme der beiden mutmaßlichen Täter geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ ein Richter am Amtsgericht Rottweil Haftbefehle gegen die beiden Männer. Der 45-Jährige konnte im Zuge einer Durchsuchung bereits am 27.04.2023 festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Der zweite Räuber, ein 29 Jahre alter Mann, hatte sich mittlerweile nach Bayern abgesetzt. Beamte der Kriminalpolizei nahmen diesen am Montag, 15.05.2023, in München fest. Er wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell