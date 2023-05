POL-KN: (Rottweil) Unbekannte schlagen auf einen Mann ein- Zeugen gesucht (19.05.2023)

Oberndorf am Neckar (ots) - (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht in der Ausstraße (20.05.2023) Auf der Austraße ist es am Samstag, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter fuhr gegen einen auf der Freifläche gegenüber der Feuerwehr geparkten Mitsubishi. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe ...

