POL-KN: (Zimmern on Rottweil/ Lkr. Rottweil) Ein leicht verletzter Motorradfahrer bei Unfall (20.05.2023)

Zimmern on Rottweil (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall an der Einmündung der Mariazeller Straße und der Rathausstraße am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, verletzt worden. Ein 17-Jähriger fuhr mit einer KTM Duke auf der Mariazeller Straße. An der Einmündung zur Rathausstraße kam es zur Kollision mit einem Citroen Berlingo einer 34 Jahre alten Frau, die auf der Rathausgasse unterwegs war und nach links auf die Mariazeller Straße einbog. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der junge Fahrer leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro und am Citroen von etwa 3.500 Euro.

