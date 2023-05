Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (21.05.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Kreisstraße 6100 und der Zu- und Ausfahrt der "Bissonstube" am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, verletzt worden. Ein 60-Jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes auf der Ausfahrt der "Bissonstube" entlang und bog an der Einmündung nach links auf die K 6100 ab. Hier prallte er mit einem 22-jährigen Fahrer einer Honda CB 600 F zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten K 6100 unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Mercedes etwa 6.000 Euro.

