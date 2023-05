POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren mehrere Autos mit Farbe (18.05.2023)

Singen (ots) - Die Polizei in Singen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Eine 75-jährige VW Golf Fahrerin war auf der linken Fahrspur der Georg-Fischer-Straße vom Friedrich-Ebert-Platz herkommend in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Discounters kam es zu einem ...

mehr