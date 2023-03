Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Diebstahl einer Armbanduhr

Meerbusch (ots)

Am Freitag (10.03.), gegen 11:15 Uhr, wollte eine lebensältere Meerbuscherin am Dr-Franz-Schütz-Platz Waren in ihrem PKW verstauen, als sie plötzlich von hinten von einer ihr unbekannten Frau umarmt wurde. Als sie sich aus dieser Umarmung löste, griff die Unbekannte nach ihrem linken Handgelenk. Da sie es augenscheinlich auf die hochwertige Armbanduhr abgesehen hatte, fing die Seniorin an zu schreien und stieß ihr den rechten Ellenbogen entgegen. Die Unbekannte floh - allerdings ohne Beute. Die Seniorin wurde bei dem versuchten Diebstahl leicht an der Hand verletzt.

Die Tatverdächtige soll zwischen 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und trug ihre braunen Haare zu einem Zopf gebunden. Bekleidet war sie mit einer blauen Jacke und einer Jeanshose und trug dazu einen Schal.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell