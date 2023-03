Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor

Meerbusch / Jüchen (ots)

Am Dienstag (07.03.) verließ ein Meerbuscher, gegen 04:00 Uhr, seine Wohnung an der Moerser Straße. Als er am Donnerstag (09.03.), gegen 21:00 Uhr, zurückkam, standen die Balkontür sowie ein Fenster offen und er fand diverse Räume seiner Wohnung durchwühlt vor. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Von Mittwoch (08.03.), circa 19:00 Uhr, auf Donnerstag (09.03.), circa 11:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Haus an der Straße "Am Mühlenkolk" in Meerbusch einzubrechen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen versuchten die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch.

In Jüchen kam es ebenfalls am Donnerstag (09.03.), gegen 04:00 Uhr, zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Bachstraße. An der Haustür konnten die Beamten Hebelmarken feststellen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell