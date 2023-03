Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin angefahren - Verursacher flüchtig

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (09.03.) gegen 20:00 Uhr kam es auf der Kreuzung Rochusstraße/ Mühlenstraße in Korschenbroich zum Zusammenstoß zwischen einer 49-jährigen Korschenbroicherin und einem Pkw.

Die Korschenbroicherin bewegte sich über den Fuß- und Radweg der Rochusstraße aus Richtung Korschenbroich in Richtung Mönchengladbach. Sie überquerte nach ersten Erkenntnissen fußläufig bei grünzeigender Fußgängerampel den Kreuzungsbereich. Dabei wurde sie von einem linksabbiegenden Kleinwagen, welcher aus gleicher Richtung kam, erfasst und auf der Motorhaube des Fahrzeuges aufgeladen, sie kam auf dem Asphalt zu Fall. Der Fahrer des Pkw stoppte seine Fahrt, verließ kurzzeitig sein Fahrzeug und zeigte sich gegenüber der Fußgängerin wenig einsichtig. Unter dem Vorwand den Pkw zu versetzen, entfernte er sich in Richtung An der Sandkuhle.

Die leichtverletzte Fußgängerin wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Es soll sich um einen Mann im Alter von ca. 50-60 Jahren mit grauen bis weißen Haaren gehandelt haben. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann eine grüne Mütze und eine blaue Windjacke. Unterwegs sei der Mann mit einem silbernen oder grauen Kleinwagen gewesen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das Verkehrskommissariat Kaarst. Es werden dringend mögliche Zeugen, die Angaben zum Hergang und zum Verursacher des Unfalls machen können, gesucht. Diese können sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 melden.

