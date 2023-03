Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in den Bereichen Bahnhof, Rheydter Straße und Innenstadt

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (08.03.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr, führten uniformierte Polizeibeamte einen Schwerpunkteinsatz in den Bereichen Bahnhof, Rheydter Straße und Innenstadt durch.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte über 50 Personen, knapp 30 Fahrzeuge und mehrere Fahrräder.

Bei den Kontrollen wurden zwei Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz registriert. Sechs Personen erhielten einen Platzverweis.

Einem 25 Jahre alten Mann aus Grevenbroich wird der Besitz einer geringen Menge Amphetamin vorgeworfen. Er hatte das Tütchen mit dem Rauschgift beim Erblicken der Beamten hinter ein parkendes Auto geworfen.

Bei einem 26 Jahre alten Grevenbroicher wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der Mann will die in Alufolie verpackten Bestandteile der Hanfpflanze gefunden haben. Dass es sich bei seinem Fund um Rauschgift handelt, will er allerdings nicht gewusst haben.

Ein sogenanntes Einhandmesser konnten Beamte bei einem 19 Jahre alten Heranwachsenden aus Grevenbroich sicherstellen. Er hatte die gefährliche Waffe verbotswidrig mitgeführt. Wie der Name schon vermuten lässt, lassen sich bei Einhandmessern die Klingen durch einen Knopf oder ein Griffloch mit nur einer Hand feststellen. Die Länge der Klinge ist für das Verbot nicht von Bedeutung.

Im Bereich des Straßenverkehrs wurden vier Ordnungswidrigkeiten angezeigt und 15 Verwarngelder erhoben.

Die Polizei wird ihre Schwerpunkteinsätze mit uniformierten und zivilen Kräften an Kriminalitätsschwerpunkten und Beschwerdestellen im Kreisgebiet fortführen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die zentrale Hotline der Polizei unter 02131 300-0, ihre Polizeiwache oder ihren Bezirksdienstbeamten zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell