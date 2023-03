Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch - Bewohner überrascht Einbrecher

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag (09.03.) wurde gegen 04:30 Uhr ein Bewohner der Uhlandstraße in Dormagen Ueckerath geweckt. Durch lautes "Rumpeln" an der Haustüre wurde der 50-jährige Dormagener wach und sah nach der Ursache der Geräusche. An der Haustür nahm dieser einen kleinen Lichtschein, sowie die Umrisse einer Person wahr. Der Täter bemerkte offensichtlich den Hausbewohner und ergriff die Flucht. Im Nachgang bemerkte der 50-Jährige an seiner Haustür frische Hebelmarken.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 14. Nun werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell