POL-NE: Landesweiter Einsatz gegen Kinderpornografie - Polizei NRW durchsucht 35 Objekte in Nordrhein-Westfalen

Korschenbroich (ots) - Am Dienstag (07.03.) wurde am späten Abend in Korschenbroich auf der Sebastianusstraße ein 81-jähriger Mann bewusstlos durch Passanten aufgefunden. Die sofort verständigten Rettungskräfte unter Hinzuziehung einer Notärztin versorgten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen erst, bis dieser in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Die durch die Polizei befragten Ersthelfer konnten keine ...

mehr