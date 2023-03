Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langfinger aktiv in Neuss und Grevenbroich

Neuss, Grevenbroich (ots)

In Neuss und Grevenbroich nutzten Langfinger den gestrigen Tag (08.03.) zum Stehlen von Tascheninhalten.

Am Mittwochvormittag gegen 11:20 Uhr versuchte eine 67-jährige Neusserin an der Kasse eines Supermarktes ihre Einkäufe zu bezahlen. Dabei stellte diese leider fest, dass Diebe sie ihrer Geldbörse samt Inhalt erleichtert hatten. Zuvor war die Dame mit öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs.

Ebenso erging es einer 57-jährigen Grevenbroicherin. Auch diese versuchte am gestrigen Tag gegen 16:30 Uhr an der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes zu bezahlen und stellte dabei den Diebstahl ihrer Geldbörse fest.

Die jeweiligen Kriminalkommissariate 21 (Neuss) und 24 (Grevenbroich) haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt: Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind - sei es etwa in Geschäften, auf dem Markt oder im ÖPNV. Und: Sie sind immer aktiv. Der beste Schutz ist Vorbeugung. Lassen Sie Ihre Taschen niemals aus den Augen, tragen Sie sie stets verschlossen und nach Möglichkeit eng am Körper. Wahren Sie Distanz zu Fremden, seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen plötzlich jemand sehr nahe kommt. Taschendiebe sind geschickt! Sollten Sie doch einmal Opfer eines Taschendiebstahls werden, informieren Sie unverzüglich die Polizei und lassen Sie Ihre Bankkarten sperren. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

