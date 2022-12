Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lampestraße, 14.12.2022, 16:00 Uhr

Nach Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn sucht die Polizei nach Zeugen

Bereits am vorigen Mittwoch befuhr eine Straßenbahn der Braunschweiger Verkehrsbetriebe von der Lampestraße in Richtung der Hamburger Straße. Nachdem die Straßenbahn an der dortigen Haltestelle Fahrgäste einsteigen ließ, fuhr sie an. Gleichzeitig kreuzte ein vom Wendenring kommender Pkw die Fahrtrichtung der Straßenbahn, sodass es zum Unfall kam. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell