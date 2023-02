POL-UL: (UL)(GP)(BC)(HDH)Region - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm sowie des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Polizeipräsidium Ulm

Ermittlungskooperation nach Schüssen in Plochingen, Ostfildern und Eislingen

Nachdem am 25. Februar 2023 ein 66-Jähriger in Plochingen und am Tag zuvor eine 21-Jährige in Eislingen jeweils durch Schüsse schwer verletzt wurde, haben die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm, zusammen mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Ermittlungskooperation eingerichtet. Hierbei werden die bisherigen Ermittlungserkenntnisse der Polizeipräsidien beim Landeskriminalamt gebündelt. Geprüft wird ob ein Zusammenhang der Taten in Eislingen und Plochingen und zwei weiteren Taten in Ostfildern und Reichenbach an der Fils, bei der ebenfalls Schüsse fielen, besteht. Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften Stuttgart und Ulm. Die Ermittlungskooperation dient unter anderem dazu die Strukturermittlungen und täterorientierten Erkenntnisse zusammenzuführen sowie die subjektiven und objektiven Spurenlagen zu analysieren und zu bewerten.

