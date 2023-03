Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Diebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

An der Straße "Am Hövel" in Meerbusch stand am Dienstag (07.03.), gegen 18 Uhr, plötzlich eine unbekannte Frau vor der Tür eines lebensälteren Paares und behauptete, eine freistehende Eigentumswohnung im Haus kaufen zu wollen. Noch während sie das sagte, hatte sie sich schon in die Wohnung bewegt. Kurze Zeit darauf wollte die Unbekannte auch schon wieder gehen und ging Richtung Wohnungstür. Hier hielten sich plötzlich noch zwei weitere Frauen auf und gemeinsam verschwand das Trio. Ob sie bei ihrem Besuch etwas entwendet haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die unbekannte Tatverdächtige, die sich als Kaufinteressentin ausgegeben hatte, soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie war von kräftiger Statur und hatte mittellange dunkle Haare. Bekleidet war sie mit einem dunklen Steppmantel, zudem war sie geschminkt mit auffällig roten Lippen. Sie soll mit einem leichten Akzent gesprochen haben.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Betrüger versuchen auf ganz unterschiedlichen Wegen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist hier ratsam. Dies gilt auch, wenn Ihnen unbekannte Personen vor der Haustür zudringlich werden oder Einlass verlangen. Machen Sie sich bewusst, ob das Anliegen überhaupt seine Richtigkeit haben kann. Es ist empfehlenswert, erst bei vorgelegtem Riegel zu schauen, wer überhaupt vor der Tür steht. Der beste Schutz vor den Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840

