Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Hauptstraße (20.05.2023

Singen (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Hauptstraße passiert ist. Ein 69-Jähriger war mit einem Skoda Fabia auf der Hauptstraße aus Richtung der Hohenkrähenstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung zum "Hohgarten" stieß der Mann mit dem Heck eines Opel Meriva eines 48-Jährigen zusammen, der an der dortigen Ampel verkehrsbedingt stand. Hierbei verletzte sich der Opel-Fahrer leicht. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von etwa 6.000 Euro und am Opel auf ungefähr 3.000 Euro.

