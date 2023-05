Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Georg-Fischer-Straße (19.05.2023)

Singen (ots)

Die Polizei in Singen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Eine 75-jährige VW Golf Fahrerin war auf der linken Fahrspur der Georg-Fischer-Straße vom Friedrich-Ebert-Platz herkommend in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Discounters kam es zu einem Streifvorgang mit einer auf dem linken Fahrstreifen fahrenden unbekannten Autofahrerin. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr die Unbekannte einfach weiter. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine zwischen 20 und 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben, die einen VW Passat oder ein ähnliches Auto gelenkt haben soll. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

