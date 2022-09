Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B 314, Lkr. Konstanz) Unfall an der Anschlussstelle Hilzingen auf die B314

Hilzingen, B314 (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Anschlussstelle Hilzingen auf die Bundesstraße 314 zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 55-jähriger Renault-Fahrer war auf der A 81 aus Richtung Schaffhausen kommend unterwegs. An der Anschlussstelle Hilzingen verließ er die Autobahn und bog an der Einmündung auf die B 314 nach rechts ab. Dabei kollidierte der Renault mit einem von links kommenden, bevorrechtigten Ford Ranger eines ebenfalls 55 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Den am Renault entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro, den Schaden am Ford auf rund 2.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden.

