Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr Rottweil) Scheibe an einem Gebäude eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (20./21.05.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter an einem Gebäude auf der Theodor-Quehl-Straße eine Scheibe an einer Eingangstür eingeschlagen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

