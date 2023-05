Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall auf der Beffendorfer Straße verletzt (20.05.2023)

Bösingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Beffendorfer Straße am Samstagnachmittag verletzt worden. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Beffendorfer Straße in ortsauswärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Hofeinfahrt bog die Frau nach links. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, streifte aber mit seinem Fahrrad das Heck des VW, stürzte im weiteren Verlauf und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, am VW in Höhe von rund 200 Euro und am Rennrad ungefähr 3.500 Euro.

