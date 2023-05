Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte schlagen mit Fäusten zu (19.05.2023)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, ist es am Fahrkartenautomaten des Bahnhofs zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17-Jähriger stand am Automaten und wollte eine Fahrkarte lösen. Da er ein paar Cent zu wenig dabei hatte, bat er zwei in der Nähe stehende junge Männer um Hilfe. Diese verlangten als Gegenleistung zwei Zigaretten von dem Jugendlichen. Als dieser die Zigaretten heraussuchte, schlug einer der Männer ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend kam es zu einem Gerangel, bei dem das junge Opfer noch in den Schwitzkasten genommen worden ist. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Zu ihnen ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 20 und 25 Jahre alt sein sollen. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

