POL-KN: (Konstanz) Über 100 Verstöße bei Radfahrerkontrollen festgestellt (15.07.2022)

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Eisdiele auf der Reichenaustraße eingebrochen. Der Täter beschädigte ein Fenster der an der Promenade am Seerhein gelegenen Eisdiele und gelangten so in den Innenraum. Dort erbeutete der Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Die Höhe des verursachten Schadens am Fenster ist noch ...

