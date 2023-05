Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagvormittag (12.05.2023) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.40 Uhr in der Mozartstraße in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung aufgebrochen. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Behältnisse und erbeuteten dabei Wertgegenstände im Wert von über 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell